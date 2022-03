Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Grande nouvelle pour Ancelotti avec ce crack à 35M€ !

Publié le 21 mars 2022 à 14h10 par A.D.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec l'Ajax, Ryan Gravenberch aurait alerté le Real Madrid. Et heureusement pour le club emmené par Carlo Ancelotti, le crack de 19 ans ne devrait pas parapher un nouveau bail avec les Lanciers.

Etincelant sous les couleurs de l'Ajax, Ryan Gravenberch aurait tapé dans l'oeil de Carlo Ancelotti. En effet, le coach du Real Madrid verrait d'un bon oeil l'idée de le recruter lors du prochain mercato estival. Toutefois, Carlo Ancelotti devrait se frotter au Bayern sur ce dossier. D'ailleurs, le club emmené par Julian Nagelsmann aurait déjà frappé pour arracher Ryan Gravenberch à l'Ajax. Comme l'a indiqué De Telegraaf ce dimanche, la direction du Bayern aurait proposé une offre de 25M€ aux Lanciers pour le crack de 19 ans. Toutefois, Erik Ten Hag ne compterait pas laisser filer Ryan Gravenberch pour moins de 35M€.

Ryan Gravenberch ne va pas prolonger avec l'Ajax