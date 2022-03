Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une offensive à 25M€ est lancée pour ce crack de Raiola !

Publié le 21 mars 2022 à 1h30 par B.C.

Dans le viseur du FC Barcelone et du Real Madrid, Ryan Gravenberch est également pisté par le Bayern Munich, prêt à débourser 25M€ pour l’international néerlandais de l’Ajax Amsterdam.

À 19 ans, Ryan Gravenberch est promis à un grand avenir, et cela n’a pas échappé aux cadors européens. Ces dernières semaines, le milieu de l’Ajax Amsterdam a été annoncé dans le viseur du Bayern Munich, du FC Barcelone ou encore du Real Madrid. Alors que ses intérêts sont gérés par Mino Raiola, Ryan Gravenberch devrait quitter son club à l’issue de la saison, mais sa prochaine destination reste incertaine. Conscient de la concurrence dans ce dossier, le Bayern Munich serait déjà passé à l’action.

Le Bayern s’attaque à Gravenberch