Mercato - PSG : Après Mbappé, Ancelotti prépare un sale coup à Leonardo !

Publié le 20 mars 2022 à 21h45 par La rédaction

Libre de tout contrat en juin prochain, Antonio Rüdiger intéresserait le PSG. Le défenseur de Chelsea susciterait aussi l’intérêt du Real Madrid, de Manchester United et enfin de la Juventus. Et heureusement pour le club de la capitale, les Bianconeri n'auraient pas encore trouvé d'accord avec le joueur.

Après la nouvelle lourde défaite du PSG concédée à Monaco (3-0), Leonardo va être forcé de changer pas mal de choses dans l’effectif parisien. Si la défense n’est pas le secteur le plus menacé, le directeur sportif du PSG entendrait bien saisir une opportunité à ce poste. Depuis plusieurs semaines, Leonardo suivrait de près la situation d’Antonio Rüdiger, mais la concurrence serait lourde sur ce dossier.

Une bataille entre le PSG, la Juve, le Real et Man U pour Antonio Rüdiger ?