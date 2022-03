Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paul Pogba a tout prévu pour son avenir !

Publié le 20 mars 2022 à 17h15 par Th.B.

Bien qu’il soit question d’un intérêt du PSG et même d’une offre de la Juventus, Paul Pogba ne serait qu’en phase d’étude de ses options avec pour objectif de trancher à la toute fin de la saison.

Avant que Lionel Messi devienne disponible sur le marché des agents libres et débarque au PSG lors de la dernière intersaison, Paul Pogba semblait être un dossier sur lequel le directeur sportif Leonardo travaillait. La presse anglaise évoquait même un salaire XXL de 600 000€ par semaine si Pogba prenait la décision de quitter Manchester United à une année de l’expiration de son contrat. L’opportunité Messi a chamboulé les plans du Paris Saint-Germain pour le champion du monde tricolore. Cependant, l’éventuelle venue de Paul Pogba au PSG libre de tout contrat à la prochaine intersaison se dessinerait à en croire différents médias qui affirment qu’une prolongation ne serait pas d’actualité à Manchester United.

Pogba étudierait les options et tranchera à la fin de la saison !