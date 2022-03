Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Boubacar Kamara aurait des exigences colossales !

Publié le 20 mars 2022 à 20h10 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Boubacar Kamara devrait quitter l'OM librement et gratuitement cet été. Alors qu'il serait suivi de près par l'Atlético de Madrid, le Bayern et des écuries de Premier League, le milieu de terrain de 22 ans réclamerait un salaire XXL.

Formé à l'OM, Boubacar Kamara vivrait ses derniers mois à Marseille. En fin de contrat le 30 juin, le milieu de terrain de 22 ans ne serait pas emballé par l'idée de prolonger avec son club de toujours. Ainsi, Boubacar Kamara serait sur le point de quitter l'OM librement et gratuitement cet été. Conscients de la situation, l'Atlético de Madrid, le Bayern et plusieurs écuries de Premier League seraient en embuscade pour boucler un gros coup à 0€. Et Boubacar Kamara compterait bien profiter de la situation pour parapher un nouveau contrat XXL.

Boubacar Kamara voudrait parapher un bail XXL