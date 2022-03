Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Pogba relancé par une opération à 280M€ ?

Publié le 20 mars 2022 à 9h15 par D.M.

Le FC Barcelone serait revenu à la charge dans le dossier Paul Pogba. En signant un accord avec Spotify, le club catalan se donne les moyens de supporter le salaire important du milieu de terrain français.

Lié à Manchester United jusqu’en juin prochain, Paul Pogba attend patiemment le bon moment pour prendre sa décision. « Vous savez que par rapport au coach, il y a des choses à voir. Pas de ma part, mais moi je veux bien finir ma saison et voir ce que le futur nous dira. Si le choix de l’entraîneur aura une influence ? Possible. On va voir » confiait-il samedi dernier après la victoire face à Tottenham. Proche de Ralf Rangnick, le milieu de terrain pourrait lier son avenir au technicien allemand. En cas de départ de ce dernier, Pogba aurait de grandes chances de quitter Manchester United. Le PSG, mais aussi la Juventus auraient déjà contacté son entourage pour discuter d’un transfert à la fin de la saison. Mais un autre géant européen aurait fait irruption dans ce dossier.

Le Barça de retour dans le dossier Pogba grâce à son accord avec Spotify