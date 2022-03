Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi aura sa chance pour Koulibaly !

Publié le 20 mars 2022 à 9h00 par La rédaction

Véritable icône du Napoli, Kalidou Koulibaly pourrait faire le grand saut cet été, puisque Xavi aimerait l’avoir sous ses ordres au FC Barcelone.

Combien de fois Kalidou Koulibaly a-t-il été annoncé sur le départ... pour finalement raster au Napoli ? Le défenseur sénégalais a tout pour plaire et Manchester United comme le Paris Saint-Germain ont souvent espéré pouvoir le recruter, mais les montants réclamés par les Napolitains ont toujours compliqué les choses. Cet été pourrait toutefois être le bon, puisqu’à 30 ans Koulibaly semble prêt à quitter le Napoli et ses dirigeants semblent enfin prêts à faciliter un transfert. Mais pour aller où ? A la recherche de renforts en défense au FC Barcelone, Xavi aurait vraisemblablement jeté son dévolu sur celui qui évolue en Serie A depuis 2014.

Le Napoli plus qu’ouvert à un transfert de Koulibaly, mais...