Mercato - PSG : Une décision fracassante d’Al-Khelaïfi pour Messi ? La réponse !

Publié le 20 mars 2022 à 6h45 par Th.B.

Annoncé sur le départ par différents médias, Lionel Messi n’aurait nullement l’intention de plier bagage cet été. Et ce sentiment serait particulièrement partagé par le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi.

Après seulement une saison passée au PSG, Lionel Messi pourrait d’ores et déjà plier bagage lors du mercato estival. C’est en effet ce que certains médias étrangers affirment ces derniers temps après le naufrage du Paris Saint-Germain en Ligue des champions. D’ailleurs, il a même été question d’une supposée volonté de Messi de revenir au FC Barcelone ou de se lancer un nouveau challenge en Major League Soccer, dès la prochaine intersaison, soit à une année de l’expiration de son contrat au PSG.

Pas de départ de Lionel Messi dans les tuyaux