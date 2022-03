Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers un incroyable coup de théâtre pour Paul Pogba ?

Publié le 20 mars 2022 à 19h15 par Th.B.

Pour renforcer le milieu de terrain de l’effectif parisien, le PSG songerait à Paul Pogba. Néanmoins, une prolongation à Manchester United serait toujours dans les tuyaux d’après la presse anglaise.

À l’été 2016, Paul Pogba effectuait son « PogBack » à Manchester United en revenant à Old Trafford quatre ans après son départ pour la Juventus. Néanmoins, celui qui est entre temps devenu champion du monde avec l’Équipe de France n’est jamais parvenu à afficher une régularité indiscutable chez les Red Devils . De quoi lui valoir quelques critiques de légendes de Manchester United et surtout, de cultiver son désir d’aller voir ailleurs comme il l’a régulièrement fait savoir au printemps et à l’été 2019. Finalement, Pogba sera allé jusqu’à l’expiration de son contrat à United, à savoir en juin prochain. Le PSG se serait penché sur le dossier Pogba il y a quelques mois de cela, mais les dirigeants parisiens pourraient connaître une grosse désillusion avec le milieu de terrain français.

Pogba ne fermerait pas la porte à une prolongation à United