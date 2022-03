Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le verdict va tomber pour Mauricio Pochettino !

Publié le 21 mars 2022 à 16h15 par D.M.

Manchester United pourrait choisir le successeur de Ralf Rangnick dans les prochains jours. Erik ten Hag et Mauricio Pochettino figurent parmi les favoris.

Mauricio Pochettino est apparu dépité devant les journalistes, après la défaite du PSG face à l’AS Monaco ce dimanche (3-0). Le technicien argentin n’a pas hésité à pointer du doigt le comportement de son groupe, qui semble abattu depuis son élimination en Ligue des champions. Le coach parisien était, lui aussi, très marqué après cette contreperformance européenne, qui pourrait sceller son avenir dans la capitale. Même s’il n’exclut pas de rester au PSG la saison prochaine, Pochettino a de grandes chances de retourner en Angleterre. L’ancien entraîneur de Tottenham figure dans le viseur de Manchester United.

« Manchester United va choisir dans les semaines à venir, idéalement d’ici la fin mars »