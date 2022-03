Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Mauricio Pochettino, tout est relancé…

Publié le 21 mars 2022 à 6h00 par Th.B.

Bien que Mauricio Pochettino ait dans un coin de sa tête le poste d’entraîneur à Manchester United, le coach du PSG ne serait plus l’option prioritaire des Red Devils.

Nul doute qu’avec les éliminations prématurées du PSG en 1/8ème de finale de la Ligue des champions et de la Coupe de France, l’avenir de Mauricio Pochettino sur le banc du Paris Saint-Germain est plus que simplement compromis. Comme le10sport.com vous le révélait en novembre dernier, le cas Pochettino faisait déjà particulièrement parler à l’époque, lorsque le PSG était en lice dans toutes les compétitions. Pour la suite de sa carrière, Mauricio Pochettino aurait des vues sur Manchester United, qui chercherait d’ores et déjà un successeur à l’entraîneur intérimaire Ralf Rangnick.

Ten Hag aurait doublé Pochettino pour Manchester United !