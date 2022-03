Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauricio Pochettino prépare déjà son départ !

Publié le 20 mars 2022 à 17h45 par B.C.

Déjà annoncé sur le départ, Mauricio Pochettino n’a pas vu sa situation s’améliorer avec l’élimination face au Real Madrid dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions. En interne, l’entraîneur du PSG préparerait d’ailleurs déjà la suite.

En novembre dernier, le10sport.com vous révélait en exclusivité que le départ de Mauricio Pochettino n’était plus un sujet tabou au PSG. En effet, depuis son arrivée dans la capitale, l’Argentin n’est jamais parvenu à faire l’unanimité, et cela ne s’est pas arrangé avec le nouveau fiasco européen du PSG face au Real Madrid. Comme vous l’a indiqué le10sport.com, Zinedine Zidane est la grande priorité des Qataris pour succéder à Mauricio Pochettino, dont le départ semble aujourd’hui inéluctable. Et ce dernier en aurait conscience.

Pochettino déjà en discussion avec un club ?