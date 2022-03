Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grosse bataille attend Leonardo pour cette cible à 80M€ !

Publié le 20 mars 2022 à 17h30 par Amadou Diawara

Très performant sous les couleurs de la Lazio ces dernières saisons, Sergej Milinkovic-Savic aurait tapé dans l'oeil du PSG il y a de longs mois. Alors que Leonardo serait prêt à relancer ce dossier en vue de la saison prochaine, la Lazio ouvrirait la porte à un départ de son milieu de terrain. Toutefois, le directeur sportif du PSG devrait se frotter à Manchester United, la Juventus et à l'Inter pour Sergej Milinkovic-Savic.

Depuis son retour au PSG, Leonardo est déterminé à renforcer le milieu de terrain parisien. Toutefois, il ne semble pas trouver la bonne formule à ce poste, puisque malgré toutes les recrues de ces dernières saisons, le directeur sportif du PSG serait toujours en quête de renforts dans l'entre jeu. Dans cette optique, Leonardo aurait identifié plusieurs profils, à savoir Franck Kessié ou encore Paul Pogba par exemple, mais ce n'est pas tout. En effet, le dirigeant du PSG serait même prêt à relancer la piste menant à Sergej Milinkovic-Savic, un joueur qui serait suivi depuis de longs mois, voire de longues saisons. Comme l'a indiqué Il Messaggero , Leonardo aimerait tenter une nouvelle fois de recruter le pensionnaire de la Lazio lors du prochain mercato estival. Toutefois, ce dossier dépendrait des changements à venir au sein du club de la capitale, puisque depuis la déroute face au Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des Champions, plusieurs têtes pourraient tomber à Paris, à savoir Leonardo, Mauricio Pochettino ou encore Nasser Al-Khelaïfi. Bien que le président du PSG ne serait pas vraiment en danger.

Maurizio Sarri ouvre la porte au départ de Sergej Milinkovic-Savic

Mais dans le cas où toutes les planètes étaient alignées du côté du PSG, Sergej Milinkovic-Savic pourrait être servi sur un plateau par la Lazio. En effet, d'après Il Messaggero , Maurizio Sarri aurait pris une décision fracassante concernant son numéro 21. A en croire le média transalpin, le coach des Biancolesti aurait donné son feu vert pour le transfert de Sergej Milinkovic-Savic cet été. Toutefois, cette opération ne devrait pas être simple à boucler pour le PSG. Outre le prix XXL du joueur, qui avoisinerait les 80M€, le club de la capitale devrait faire face à une lourde concurrence pour Sergej Milinkovic-Savic.

Le PSG à la lutte avec Manchester United, la Juventus et l'Inter ?