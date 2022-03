Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Serge Aurier se lâche sur l'avenir de Mauricio Pochettino !

Publié le 20 mars 2022 à 11h30 par La rédaction

Sur la sellette depuis l’élimination du PSG en Ligue des Champions, Mauricio Pochettino peut compter sur le soutien de Serge Aurier, son ancien joueur à Tottenham. D'ailleurs, l'international ivoirien a fait clairement savoir qu'il ne voulait pas voir le technicien du PSG partir d'ici la fin de la saison.

Qui sera l’entraîneur du PSG la saison prochaine ? A dix journées de la fin du championnat, la question se pose plus que jamais. Avec l’élimination en 8ème de finale de Ligue des Champions, la position de Mauricio Pochettino continue de se fragiliser. Comme vous l’avait annoncé le10sport.com en décembre dernier, l’entraîneur du PSG est sur un siège éjectable et son départ est une possibilité. Et son successeur serait déjà tout trouvé. D’après nos informations, le PSG peut sérieusement croire à une venue de Zinédine Zidane. L’histoire de Mauricio Pochettino avec Paris pourrait donc prendre fin seulement une année et demie après son arrivée. Un triste dénouement pour l’ancien capitaine du club. Comme souvent au PSG, la Ligue des Champions est révélatrice de l’avenir de l’entraîneur en fonction. Et le technicien argentin ne devrait pas déroger à la règle… Une situation qui touche Serge Aurier.

«Je suis triste pour lui. C’est quelqu’un avec qui j’ai beaucoup appris»

L’ancien latéral du PSG a connu Mauricio Pochettino lorsque les deux étaient à Tottenham. Aujourd’hui, l’international ivoirien fait le bonheur de Villarreal, quart de finaliste de Ligue des Champions. Interrogé sur la situation de son ancien coach, Serge Aurier l’a défendu. « J’étais content quand il a été approché par Paris. De ce que j’ai vu, c’est quelqu’un qui avait l’âme pour donner ce qu’il manque à cette équipe. Je suis triste pour lui. C’est quelqu’un avec qui j’ai beaucoup appris. À Paris, je suis un peu déçu de comment ça se passe », regrette le joueur formé au RC Lens lors d'un entretien accordé à BeIN SPORTS . Après avoir connu bien des galères au PSG, Serge Aurier sait ce que vit actuellement Mauricio Pochettino, sifflé par le Parc des Princes la semaine dernière contre Bordeaux.

«J’espère qu’il va continuer jusqu’à la fin de la saison»