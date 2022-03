Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauricio Pochettino est mis sous pression pour son avenir !

Publié le 20 mars 2022 à 22h15 par Th.B.

Alors que Mauricio Pochettino rêverait de prendre les rênes de l’effectif de Manchester United, l’entraîneur du PSG accuserait un léger retard sur Erik Ten Hag aux yeux des dirigeants mancuniens.

Comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité le 9 novembre dernier, le cas Mauricio Pochettino était déjà sujet à discussions en coulisse que ce soit à Doha ou à Paris. Et après les éliminations prématurées du PSG en 1/8ème de finale de la Coupe de France et de la Ligue des champions, il semblerait que le destin de Pochettino soit déjà scellé et s’écrive loin du Paris Saint-Germain. D’ailleurs, le rêve des propriétaires qataris est de nommer Zinedine Zidane à la place de Mauricio Pochettino. Pour la suite de sa carrière, Pochettino se verrait bien prendre la succession de Ralf Rangnick sur le banc de Manchester United.

Ten Hag serait le favori de Manchester United