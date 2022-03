Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un nouvel indice de taille est lâché sur la vente de l’OM !

Publié le 21 mars 2022 à 11h45 par D.M.

A en croire le journaliste Thibaud Vézirian, l'OM aurait été vendu par Frank McCourt à un fonds d'investissement saoudien. Ce qui expliquerait, selon lui, les importants moyens financiers du club marseillais

« L’OM est déjà vendu, depuis un moment, mais je n’ai pas de date à communiquer (…) C’est entériné, il n’y aura pas de machine arrière de McCourt ». Questionné sur sa chaîne Youtube sur la vente de l’OM, Thibaud Vézirian n’a pas changé de cap. Le journaliste a confirmé ses informations sur Frank McCourt, indiquant que l’Américain s’est séparé du club marseillais il y a plusieurs mois. Selon lui, il existe plusieurs indices, qui montrent que l’OM a bel et bien été vendu. Le recrutement serait une preuve importante.

L'OM sur Mkhitaryan grâce à la vente de Frank McCourt?