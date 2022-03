Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le vestiaire du Barça veut plomber l'opération Dembélé !

Publié le 24 mars 2022 à 16h30 par Arthur Montagne

En fin de contrat en juin prochain, Ousmane Dembélé pourrait bien quitter le FC Barcelone à l'issue de la saison. Le PSG semble notamment très intéressé, mais au sein du vestiaire catalan, on se mobilise pour convaincre l'ailier français de prolonger.

La situation d'Ousmane Dembélé reste très incertaine. Et pour cause, le contrat de l'ailier français s'achève en juin prochain et une prolongation a longtemps semblé impossible. Et pour cause, en janvier, l'ancien Rennais a repoussé une offre de prolongation avant d'écarter l'idée d'un transfert en fin de mercato cet hiver. Par conséquent, le relation entre la direction du Barça et l'entourage de Dembélé semblait rompue, au point que Joan Laporta avait envisagé d'écarter Ousmane Dembélé en le laissant en tribunes jusqu'à la fin de la saison. Toutefois, Xavi est intervenu pour inverser la tendance et le technicien espagnol ne s'est pas trompé puisque l'ancien Rennais brille depuis quelques semaines, au point que le vestiaire catalan espère qu'Ousmane Dembélé prolongera et restera à Barcelone alors que le PSG tente de l'attirer libre.

Les joueurs du Barça interpellent Dembélé