Mercato - PSG : Ousmane Dembélé est encore interpellé au Barça !

Publié le 24 mars 2022 à 10h15 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Ousmane Dembélé est annoncé avec insistance dans le viseur du PSG. Mais Jordi Alba espère que le FC Barcelone fera le nécessaire pour le prolonger.

La situation d'Ousmane Dembélé semble plus tendue que jamais du côté du FC Barcelone. Et pour cause, le contrat de l'international français s'achève en juin prochain et cet hiver, il a refusé une offre pour prolonger. En parallèle, le PSG fait le forcing pour convaincre l'ailier français de signer pour remplacer Angel Di Maria, lui aussi en fin de contrat. Toutefois, depuis l'arrivée de Xavi sur le banc du Barça, Ousmane Dembélé semble avoir retrouvé son meilleur niveau.

«À son poste, il est de loin l'un des meilleurs au monde»