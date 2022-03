Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ousmane Dembélé prêt à jouer un terrible tour au PSG ?

Publié le 24 mars 2022 à 7h30 par La rédaction

Libre de tout contrat en juin prochain, et annoncé dans le viseur du PSG, Ousmane Dembélé pourrait finalement rester au FC Barcelone. L’international français serait même prêt à revoir ses exigences salariales à la baisse.

Après avoir passé un hiver tumultueux où il a été annoncé un peu partout, Ousmane Dembélé a été réintégré dans l’effectif du FC Barcelone. Résultat, l’ancien joueur du Borussia Dortmund a depuis inscrit un but et délivré sept passes décisives en Liga. Personne n’a distribué autant d’offrandes que lui en Europe sur l’année 2022. Cependant, la question de son avenir n’est pas encore réglée, lui qui est notamment annoncé dans le viseur du PSG. Partira, ne partira pas… Ousmane Dembélé aurait, de son côté, fait son choix.

Ousmane Dembélé pourrait revoir ses exigences salariales à la baisse