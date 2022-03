Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le projet improbable de Messi pour son avenir !

Publié le 24 mars 2022 à 3h45 par A.M.

Alors qu'un départ du PSG serait envisagé par Lionel Messi, un retour à Newell's n'est pas à écarter compte tenu de la complexité que représentent les négociations avec le Barça.

Arrivé l'été dernier au PSG, Lionel Messi traverse une saison première saison plus que compliquée loin du FC Barcelone. Avec seulement deux buts en Ligue 1, et sept toutes compétitions confondues, l'Argentin est loin de ses standards habituels ce qui laisse planer le doute du son avenir alors que son contrat court jusqu'en juin 2023. Selon les informations d'Eduardo Inda, un retour au FC Barcelone étant compliqué, c'est une autre option qui pourrait apparaître.

Messi vers un retour à Newell's ?