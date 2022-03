Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane réclame déjà un transfert colossal au Qatar !

Publié le 23 mars 2022 à 16h15 par A.M.

Pressenti pour s'asseoir sur le banc du PSG afin de succéder à Mauricio Pochettino, Zinedine Zidane aurait déjà d'importantes exigences pour son arrivée à Paris, à commencer par le recrutement de Federico Valverde.

L'avenir de Mauricio Pochettino ne semble plus faire de doute. En effet, l'élimination contre le Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des champions a scellé l'avenir du technicien argentin qui ne sera probablement plus sur le banc du PSG la saison prochaine. Et pour le remplacer, le Qatar a un grand rêve qui se nomme Zinedine Zidane. Comme révélé par le10sport.com, son arrivée est d'ailleurs envisageable, notamment sous l'impulsion de son conseiller, Alain Migliaccio. Et visiblement, le technicien français aurait déjà de grandes exigences pour son arrivée à Paris.

Zidane voudrait récupérer Valverde au PSG