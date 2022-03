Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle précision de taille sur le feuilleton Dybala !

Publié le 23 mars 2022 à 15h45 par P.L.

En quête de renfort en vue de la saison prochaine, le PSG s'intéresserait à Paulo Dybala, en fin de contrat en juin prochain. Néanmoins, la concurrence serait plutôt rude sur le dossier. Mais tout serait encore possible pour l'avenir de l'Argentin.

L’été dernier, le PSG avait réalisé un coup de maître sur le marché des transferts en recrutant Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Georginio Wijnaldum pour 0€. Et pour le prochain mercato estival, Leonardo compterait bien remettre cela. Le directeur sportif suivrait avec attention un bon nombre de joueurs en fin de contrat comme Paul Pogba, Antonio Rüdiger ou encore Paulo Dybala. Mais pour ce dernier, la concurrence serait plutôt rude puisque l’Inter, l’Atletico de Madrid et le FC Barcelone seraient également intéressés alors que la Juventus chercherait à le prolonger. Cependant, tout serait encore possible pour l’attaquant argentin.

Dybala n’a encore rien signé pour son avenir