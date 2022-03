Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paul Pogba fixe une grande condition pour son avenir !

Publié le 23 mars 2022 à 9h15 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Paul Pogba pourrait quitter Manchester United à l'issue de la saison. Et le milieu de terrain de l'équipe de France affiche de grandes ambitions.

L'été prochain, Paul Pogba devrait faire partie des joueurs les plus convoités du marché. Et pour cause, son contrat s'achève en juin prochain avec Manchester United, et un départ semble être devenu inévitable, six ans après son retour chez les Red Devils . Par conséquent, plusieurs clubs seront à l'affût pour l'attirer libre, à commencer par le PSG qui semble très intéressé par le milieu de terrain français. A l'occasion du rassemblement des Bleus, Paul Pogba a d'ailleurs évoque son avenir.

«Que ce soit avec Manchester ou dans un autre club, je veux remporter des trophées»