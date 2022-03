Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Changement de cap pour Ousmane Dembélé ?

Publié le 24 mars 2022 à 1h45 par La rédaction

La presse espagnole révèle qu’avec l’arrivée d’Aubameyang et la confiance de Xavi, Ousmane Dembélé se sent de mieux en mieux au FC Barcelone et pourrait finalement prolonger, snobant ainsi le PSG. Analyse.

Dans son édition de mardi, le quotidien sportif espagnol AS a apporté de nouvelles révélations au sujet d’Ousmane Dembélé, indiquant que l’attaquant français était ravi de l’arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang, dont il est très proche depuis leur passage commun à Dortmund, au point qu’il serait de plus en plus enclin à prolonger au FC Barcelone, lui qui est pour l’instant libre en juin.

Cette issue reste improbable

S’il est évident que le contexte est aujourd’hui devenu plus favorable qu’il ne l’était il y a quelques semaines, une prolongation de Dembélé apparaît encore bien improbable. Si l’on en croit les révélations de plusieurs médias européens, Dembélé dispose d’un accord de principe avec le PSG. Cet accord recèle obligatoirement une base salariale totalement hors de portée du Barça aujourd’hui. Dans ces conditions, pour qu’il finisse par prolonger, il faudrait que l’attaquant tricolore, au-delà de son envie grandissante de rester à Barcelone, soit disposé pour cela à un gros sacrifice financier. Aujourd’hui, cela reste très improbable.