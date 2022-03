Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti reçoit une grande nouvelle pour cet ancien du PSG !

Publié le 24 mars 2022 à 16h10 par A.M.

Excellent au Bayer Leverkusen, Moussa Diaby aurait tapé dans l'œil du Real Madrid. Et l'ancien ailier du PSG ne ferme pas la porte à un départ l'été prochain.

A l'image de Christopher Nkunku qui s'éclate avec le RB Leipzig, Moussa Diaby se distingue également en Bundesliga depuis son départ du PSG. En effet, le jeune ailier a inscrit 16 buts et délivré 8 passes décisives avec le Bayer Leverkusen cette saison ce qui a déjà convaincu Didier Deschamps de le convoquer régulièrement en équipe de France. Et le sélectionneur des Bleus n'est pas le seul à avoir remarqué les prestations de Moussa Diaby puisque le Real Madrid serait très intéressé à l'idée de recruter le joueur dont le contrat court jusqu'en juin 2025. Et le joueur formé au PSG ne ferme pas la porte à un départ.

Diaby ouvre la porte à un départ