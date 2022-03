Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Raiola met une énorme pression sur le Real Madrid !

Publié le 24 mars 2022 à 14h15 par A.M.

Très proche de Mino Raiola, Pedro Bravo assure que si le Real Madrid veut recruter Erling Haaland, ce sera cet été ou jamais.

Tout comme Kylian Mbappé, Erling Haaland fait grandement parler de lui sur le marché. Et pour cause, l'attaquant du Borussia Dortmund devrait partir cet été et plusieurs clubs sont à l'affût à l'image du PSG, du FC Barcelone, de Manchester City ou encore du Real Madrid. Cependant, le club merengue envisagerait d'attendre 2023 pour recruter le buteur norvégien puisque Karim Benzema continue de performer. Une option qui ne semble pas envisageable à en croire Pedro Bravo, un proche de Mino Raiola, l'agent d'Erling Haaland.

Pour Haaland, «c’est maintenant ou jamais !»