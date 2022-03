Foot - Mercato

Mercato : PSG, Real… Une opération à 250M€ se prépare pour Haaland !

Publié le 23 mars 2022 à 21h30 par La rédaction

Suivi par le PSG et le Real Madrid, Erling Haaland devrait coûter 250M€ au club qui l’achètera l’été prochain. Ce qui pourrait refroidir certains prétendants…

Après un été 2021 où le feuilleton Messi a fait couler de l’encre, le prochain mercato devrait être réservé aux dossiers Mbappé et Haaland. Pour le premier, un accord de principe avec le Real Madrid existe déjà comme vous l’a annoncé en exclusivité le10sport.com. De son côté, Erling Haaland affole l’Europe. Nous vous révélions d’ailleurs l’été dernier que le Norvégien était la priorité du PSG. Mais il faudra mettre le prix pour s'attacher les services d'Erling Haaland.

Le prix est fixé pour Erling Haaland