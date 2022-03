Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un ménage XXL en préparation dans l’effectif d’Ancelotti !

Publié le 23 mars 2022 à 14h30 par Pierrick Levallet

Pour cet été, le Real Madrid a prévu quelques arrivées, mais aussi un bon nombre de départs. Plusieurs joueurs sont considérés comme indésirables au sein du club madrilène. Ainsi, Florentino Pérez serait en train de préparer un grand ménage dans l'effectif de Carlo Ancelotti pour le prochain mercato estival.

Cet été, le Real Madrid se prépare à un mercato XXL. Le club madrilène prévoit prioritairement d’accueillir Kylian Mbappé, qui sera libre de tout contrat en juin prochain. Mais pour consolider l’attaque de Carlo Ancelotti, Florentino Pérez ne verrait pas non plus d’un mauvais œil la venue d’Erling Haaland, qui disposerait de plusieurs options pour son avenir. Cependant, le Real Madrid prévoirait aussi de se débarrasser d’un bon nombre de joueurs lors du mercato estival afin de récupérer des fonds et d’alléger sa masse salariale. Ainsi, de nombreux noms seraient concernés par ce grand ménage d’été.

Bale, Isco et Marcelo ne seront pas prolongés

Selon les informations de AS , Gareth Bale serait le premier joueur à figurer sur cette liste des indésirables. Depuis quelques années maintenant, le Gallois ne ferait clairement plus l’unanimité au Real Madrid à cause de ses blessures régulières et de son comportement parfois insultant envers le club madrilène. L'ancien des Spurs n’entrerait plus vraiment dans les plans de Carlo Ancelotti non plus. Alors que l’ailier de 32 ans est en fin de contrat en juin prochain, les Merengue ne devraient pas le prolonger afin de pouvoir s’en séparer définitivement après l’avoir prêté à Tottenham la saison dernière. Marcelo devrait également faire les frais de cet énorme dégraissage. À 33 ans, le Brésilien n’affiche plus d’aussi bonnes performances qu’il y a quelques années. Tenant un rôle de remplaçant désormais, le latéral gauche devrait quitter le Real Madrid en juin prochain, lorsque son bail arrivera à expiration, après plus de 15 ans passés à la Casa Blanca . Isco serait aussi ciblé par cette valse des départs. Devenu indésirable à cause de ses prestations décevantes, le milieu de terrain espagnol, lui non plus, ne devrait pas être prolongé par le Real Madrid avant la fin de la saison. Grâce à ces départs libres, Florentino Pérez devrait alléger considérablement la masse salariale de son équipe. Mais il ne compterait pas s’arrêter là.

D’autres joueurs, dont Hazard et Jovic, également concernés par des départs cet été