Mercato - PSG : Kylian Mbappé reçoit un très gros appel du pied pour son avenir !

Publié le 23 mars 2022 à 13h30 par Arthur Montagne

Alors que l'avenir de Kylian Mbappé ne cesse d'être commenté, Noël Le Graët prend clairement position et demande à l'attaquant du PSG de rester en France.

Depuis l'élimination du PSG contre le Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des champions, tous les regards sont tournés vers Kylian Mbappé dont le contrat au PSG s'achève en juin prochain. Il faut dire que l'attaquant français voit son contrat s'achever en juin prochain et l'été dernier, il avait réclamé son départ pour rejoindre le Real Madrid. Comme révélé par le10sport.com, Kylian Mbappé a même un accord verbal avec le club merengue ce qui laisse penser qu'un départ est l'issue la plus probable à ce dossier. Toutefois, le PSG tentera tout ce qu'il faut pour convaincre son attaquant de prolonger pour au moins deux saisons à Paris avec à la clé un très gros salaire. Rien ne semble donc définitif, et Noël Le Graët tente de faire basculer la balance en faveur du PSG.

Le Graët veut que Mbappé reste en France