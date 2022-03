Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar peut y croire pour Paul Pogba !

Publié le 23 mars 2022 à 12h30 par Arthur Montagne

En fin de contrat en juin prochain, Paul Pogba devrait quitter Manchester United à l'issue de la saison. Pour l'accueillir, le PSG semble idéalement placé et le milieu de terrain des Bleus ne ferme pas la porte à un retour en France. Mais pas dans n'importe quelle condition.

L'été prochain, Paul Pogba devrait faire parler de lui. Et pour cause, son contrat à Manchester United arrive à son terme en juin prochain et une prolongation ne semble clairement plus dans les plans. Un départ libre est ainsi l'issue la plus probable à ce feuilleton et six ans après son retour chez les Red Devils , Paul Pogba pourrait cette fois-ci revenir en France. Et pour cause, son nom circule avec insistance du côté du PSG ces derniers mois et bien qu'il faille attendre de voir quelle décisions seront prises au Qatar après la fiasco en Ligue des champions, Paul Pogba pourrait bien être rapidement une priorité pour le club parisien. D'autant plus que Zinedine Zidane est pressenti pour remplacer Mauricio Pochettino, et le technicien français a plusieurs fois essayé de recruter Paul Pogba au Real Madrid. Et visiblement, l'international français n'exclue pas un retour en France.

Pogba se verrait bien revenir en France