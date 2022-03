Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'énorme annonce de Saliba sur son avenir !

Publié le 23 mars 2022 à 11h10 par A.M.

Prêté sans option d'achat par Arsenal, William Saliba s'est toutefois parfaitement acclimaté à l'OM, à tel point qu'il affiche clairement son souhait de rester à Marseille.

En quête de renforts en défense centrale l'été dernier, l'OM a notamment obtenu le prêt de William Saliba. Et le joueur formé à l'ASSE n'a pas perdu de temps pour s'imposer comme l'un des cadres de Jorge Sampaoli, au point de convaincre Didier Deschamps de le convoquer pour la première fois en équipe de France afin de suppléer le forfait de Benjamin Pavard. Par conséquent, l'OM se verrait bien conserver William Saliba la saison prochaine, mais son prêt ne s'accompagne pas d'une option d'achat ce qui risque de rendre compliquée sa signature définitive à Marseille. Malgré tout, le défenseur central affiche sa volonté de rester à l'OM.

Saliba veut rester à l'OM