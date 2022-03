Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça s’agite en coulisse pour William Saliba !

Publié le 22 mars 2022 à 5h30 par Th.B.

Déterminé à être un titulaire en puissance la saison prochaine, que ce soit à Arsenal ou ailleurs, William Saliba pourrait prendre la décision de quitter les Gunners qui l’ont prêté à l’OM cette saison si la réunion entre son entourage et les dirigeants ne débouchait pas sur la décision souhaitée.

Après un simple prêt de six mois à l’OGC Nice lors de la deuxième partie de l’exercice précédent, William Saliba évolue à l’OM depuis le début de la saison. Et le défenseur central qui a été appelé en Équipe de France par Didier Deschamps pour cette trêve internationale afin de remplacer Benjamin Pavard, blessé, fait les beaux jours de l’OM et le bonheur de l’entraîneur Jorge Sampaoli. Cependant, aucune option d’achat n’a été incluse dans le prêt convenu entre Arsenal et l’Olympique de Marseille au cours du dernier mercato estival. Un retour à Arsenal semble donc se dessiner, à moins que les Gunners ne se montrent pas clairs quant à sa future utilisation sous les ordres de Mikel Arteta.

Une réunion décisive pour l’avenir de Saliba ?