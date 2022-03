Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette annonce fracassante sur le feuilleton Neymar…

Publié le 22 mars 2022 à 5h15 par Th.B.

Alors qu’il dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2025, Neymar n’a plus rien à faire au PSG selon Daniel Riolo qui a demandé son départ sur les ondes de RMC.

D’ici la fin de la saison, il se pourrait que les hauts représentants du PSG commencent à sérieusement bouger leurs pions pour changer certaines choses en interne. Que ce soit au niveau du poste de directeur sportif occupé par Leonardo ou d’entraîneur par Mauricio Pochettino, des ajustements au sein de l’effectif parisien seraient probables. Quid de Neymar ? Le10sport.com vous a révélé dernièrement qu’un départ du Brésilien n’a pas traversé l’esprit du joueur et encore moins du comité de direction du PSG. Mais pour Daniel Riolo, il serait temps de mettre un terme à cette collaboration.

« Il faut lui signer son chèque et qu'il parte »