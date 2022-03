Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Frank McCourt a bien vendu le club !

Publié le 22 mars 2022 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors que les spéculations vont bon train depuis plusieurs mois concernant le rachat de l’OM, le journaliste Thibaud Vézirian campe sur ses positions et assure une nouvelle fois que le deal est bouclé entre Frank McCourt et des investisseurs saoudiens.

Son nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant Al-Walid bin Talal, prince et homme d’affaires saoudien, pourrait être le futur propriétaire de l’OM. Depuis maintenant plusieurs mois, le journaliste Thibaut Vézirian affirme avec force et détermination, en dépit des nombreux démentis auxquels il doit faire face, qu’un accord a déjà été bouclé en coulisses entre Frank McCourt et bin Talal pour une vente de l’OM. Et il n’en démord pas…

« Il n’y aura pas de machine arrière »