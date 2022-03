Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a déjà un accord pour remplacer Kylian Mbappé !

Publié le 22 mars 2022 à 2h00 par G.d.S.S.

Le contrat de Kylian Mbappé arrivant à expiration en juin prochain au PSG, le Qatar s’est déjà lancé à la recherche de son successeur. Et un accord a été trouvé avec Ousmane Dembélé…

Ce n’est plus un secret pour personne, Kylian Mbappé arrivera en fin de contrat l’été prochain au PSG, et il semble bien parti pour prendre la direction du Real Madrid avec qui il dispose déjà d’un accord de principe comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité. Mais qui viendra alors remplacer numériquement Mbappé sur le front de l’attaque du PSG ? Plusieurs profils XXL ont été évoqués ces dernières semaines à cet effet, et le Qatar pourrait finalement trouver son bonheur avec un autre international français…

Le PSG est déjà d’accord avec Dembélé

Comme l’a annoncé Foot Mercato, l’accord convenu ces dernières semaines entre la direction du PSG et Ousmane Dembélé serait toujours d’actualité, l’ancien Rennais arrivant lui aussi en fin de contrat au FC Barcelone. Dembélé pourrait donc être le renfort offensif tant attendu pour faire oublier Kylian Mbappé la saison prochaine, d’autant qu’il présentera l’avantage d’être libre.