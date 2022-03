Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un cador laisse le champ libre au Qatar pour Haaland !

Publié le 21 mars 2022 à 21h45 par Th.B.

Bien que le Bayern Munich ait rencontré son agent Mino Raiola dans le cadre d’un potentiel transfert à la prochaine intersaison, le PSG n’aurait rien à craindre à ce niveau pour Erling Braut Haaland. Explications.

Le Bayern Munich pourrait-il contrecarrer les plans du PSG dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé ? Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité en août dernier, Erling Braut Haaland est la piste prioritaire du Paris Saint-Germain pour l’après-Mbappé cet été. Cependant, la concurrence est telle que le projet du club de la capitale pourrait tomber à l’eau avec Haaland. Outre Manchester City, le Real Madrid ou encore le FC Barcelone, le Bayern Munich aurait également abattu sa carte auprès de Mino Raiola pour Erling Braut Haaland. C’est en effet ce que Fabrizio Romano a confié ce lundi en évoquant un rendez-vous entre les deux parties remontant à février dernier à Munich.

Le Bayern Munich finalement hors course pour Haaland ?