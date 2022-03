Foot - Mercato

Mercato : PSG, Real... Pour Erling Haaland, le rendez-vous est pris !

Publié le 21 mars 2022 à 7h00 par Th.B.

Bien que les médias affirment régulièrement un accord se dessinant avec tel ou tel club, Erling Braut Haaland n’arrêterait pas son choix final avant que le terme de la saison.

Outre le PSG, qui songe depuis l’été dernier à son profil pour oublier Kylian Mbappé comme le10sport.com vous le révélait en août 2021, Manchester City, le Real Madrid ainsi que le FC Barcelone en pinceraient pour Erling Braut Haaland. Pour rappel, bien que son contrat au Borussia Dortmund court jusqu’en juin 2024, une clause libératoire de 75M€ est fixée dans son bail et sera effective à la fin de la saison. De quoi donner des idées au Barça . Néanmoins, il se pourrait que la bataille royale s’éternise et ce, jusqu’à la fin de la saison.

Haaland ne tranchera pas avant la fin de la saison !