Mercato - PSG : Coup de tonnerre pour le transfert d'Haaland !

Publié le 20 mars 2022 à 20h15 par Th.B.

Pressenti pour prendre la suite de Kylian Mbappé au PSG, Erling Braut Haaland serait hors de portée du Real Madrid à en croire la presse espagnole.

Pour oublier Kylian Mbappé, amené à signer en faveur du Real Madrid à la prochaine intersaison soit au moment où son contrat au Real Madrid sera arrivé à expiration au PSG, les hauts représentants du Paris Saint-Germain sembleraient être déterminés à recruter Erling Braut Haaland. C’est en effet ce que le10sport.com vous dévoilait en août 2021. Cependant, la cote du buteur du Borussia Dortmund est importante sur le marché des transferts avec des intérêts confirmés par plusieurs médias du FC Barcelone, de Manchester City et notamment du Real Madrid en plus de celui du PSG. Président du Real Madrid, Florentino Pérez aimerait effectuer une double opération en recrutant à la fois Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland.

Le Real Madrid ne pourrait pas assumer le transfert d’Haaland !