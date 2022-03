Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette grande révélation sur le forcing de Xavi pour Dembélé !

Publié le 21 mars 2022 à 20h00 par Th.B.

Le FC Barcelone aurait un si gros forcing en interne pour le départ d’Ousmane Dembélé cet hiver que lorsque son transfert a été avorté, la situation en interne aurait été insoutenable. Néanmoins, Xavi Hernandez n’aurait rien lâché. Explications.

À l’occasion du dernier mercato hivernal, et en raison de l’absence d’un accord pour une prolongation de contrat, un ultimatum a été lancé à Ousmane Dembélé par le FC Barcelone pour qu’il trouve un point de chute. En effet, à moins de six mois de l’expiration de son contrat au Barça , les décideurs du club blaugrana refusaient de le conserver et de le voir partir par l’intermédiaire de son éventuel statut d’agent libre. De quoi momentanément l’écarter du groupe professionnel entraîné par Xavi Hernandez et lui valoir la bronca des supporters à plusieurs reprises lors de ses entrées en jeu début février. Mais tout a changé et ces derniers temps, les sifflets sont devenus des applaudissements alors que Dembélé a délivré quatre passes décisives lors des deux dernières sorties du FC Barcelone en Liga. Et le coach du Barça n’est pas étranger à cela.

Xavi n’a jamais lâché Dembélé !