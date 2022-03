Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi veut réaliser un gros coup avec cette star !

Publié le 21 mars 2022 à 17h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec la Juventus, Paulo Dybala ne devrait pas prolonger. Une aubaine pour le Barça, qui aimerait réaliser un nouveau coup XXL à 0€ avec lui.

De retour au FC Barcelone, Xavi a été contraint de recruter malin à cause des problèmes de caisse du club catalan. D'abord, le coach espagnol a profité des situations contractuelles de Dani Alves et de Pierre-Emerick Aubameyang pour les recruter librement et gratuitement. Ensuite, Xavi s'est offert les services d'Adama Traoré en négociant un prêt (option d'achat comprise) avec Wolverhampton. Enfin, l'ancien technicien d'Al-Sadd a fait le pari de miser 55M€ sur le jeune crack Ferran Torres (22 ans). Désormais, Xavi voudrait multiplier les coups XXL à 0€ pour cet été. Dans cette optique, il serait plus que jamais sur les traces de Paulo Dybala.

Le Barça n'a pas oublié Paulo Dybala