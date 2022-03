Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse italienne lâche une bombe sur Dybala !

Publié le 21 mars 2022 à 15h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec la Juventus, Paulo Dybala aurait alarmé le PSG. Et heureusement pour le club de la capitale, le joyau argentin ne devrait pas prolonger avec les Bianconeri.

Après avoir recruté Lionel Messi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma pour 0€ l'été dernier, le PSG souhaiterait en faire de même avec Paulo Dybala. Alors que le joyau argentin sera en fin de contrat le 30 juin avec la Juventus, Leonardo verrait d'un bon oeil l'idée de le recruter librement et gratuitement s'il ne prolonge pas d'ici-là. Et heureusement pour le directeur sportif du PSG, Paulo Dybala ne devrait pas parapher un nouveau bail avec la Vieille Dame .

Paulo Dybala ne va pas prolonger avec la Juve