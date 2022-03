Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La grosse annonce d'Aubameyang sur son intégration !

Publié le 21 mars 2022 à 11h00 par A.D.

Lors du dernier mercato hivernal, Pierre-Emerick Aubameyang a quitté Arsenal pour rejoindre le FC Barcelone. Aux anges depuis sa signature en Catalogne, l'attaquant gabonais a profité du carton face au Real Madrid pour envoyer un message fort sur son intégration.

A la peine à Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang a trouvé un accord avec sa direction pour résilier son contrat cet hiver. Dans la foulée, l'international gabonais s'est engagé librement et gratuitement en faveur du FC Barcelone. Un choix qu'il est loin de regretter, puisqu'il s'est totalement relancé au sein du club blaugrana. Alors que le Barça avait la lourde tâche d'affronter le Real Madrid ce dimanche soir, Pierre-Emerick Aubameyang s'est parfaitement illustré. Auteur d'un doublé, l'attaquant de 32 ans a été l'un des grands artisans de la démonstration catalane sur la pelouse du Santiago Bernabeu (0-4). Et Pierre-Emerick Aubameyang a profité de cette occasion en or pour s'enflammer sur son intégration totalement réussie au FC Barcelone.

«Quand on est accueilli comme j'ai été accueilli, ça aide»