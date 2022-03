Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi sous pression avec cette piste brûlante ?

Publié le 21 mars 2022 à 13h00 par La rédaction

Annoncé tout proche du FC Barcelone, Noussair Mazraoui aurait rencontré les dirigeants du Bayern Munich. Une offre aurait été faite et sa venue en Bavière ne semble plus impossible.

L’été s’annonce rythmé à Barcelone. Même si le club catalan est de retour en très grande forme, Xavi demandera plusieurs recrues à Joan Laporta, son président. Après avoir renforcé son attaque l’hiver dernier, l’entraîneur du Barça devrait privilégier le secteur défensif. Noussair Mazraoui, le latéral droit de l’Ajax Amsterdam, est l’une des pistes chaudes de Barcelone. L’international marocain doit toujours fait son choix, lui qui intéresse également le Bayern Munich.

Le Bayern Munich relance tout le dossier