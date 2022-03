Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le gros constat du Barça après le recrutement hivernal !

Publié le 21 mars 2022 à 12h00 par D.M.

Arrivés cet hiver au FC Barcelone, Pierre-Emerick Aubameyang et Ferran Torres ont offert la victoire à leur club face au Real Madrid ce dimanche. Selon certains observateurs, le club catalan aurait été dans une meilleure position s'ils étaient arrivés plus tôt.

Le FC Barcelone s’était montré actif lors du dernier mercato hivernal, s’attachant les services de Daniel Alves, de Ferran Torres, d’Adama Traoré, mais aussi de Pierre Emerick-Aubameyang. Et les dirigeants ne regrettent sûrement pas leurs choix. Arrivés en Catalogne lors du dernier mois de janvier, Torres et Aubameyang se sont mis en évidence et ont trouvé le chemin des filets ce dimanche lors de la rencontre face au Real Madrid (0-4). De quoi donner des regrets au FC Barcelone ? Jordi Cruyff a répondu à cette question.

« C'est vrai que cela nous donne confiance »