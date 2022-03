Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Vézirian lâche une nouvelle bombe sur la vente de l'OM !

Publié le 21 mars 2022 à 12h30 par Dan Marciano

Thibaud Vézirian persiste et signe. Le journaliste affirme que Frank McCourt a vendu l'OM à des investisseurs venus d'Arabie Saoudite. Sa puissance sur le marché des transferts en serait la preuve.

En octobre 2016, Frank McCourt faisait l’acquisition de l’OM. Natif de Boston, le richissime propriétaire du club marseillais arrivait avec d’énormes ambitions, notamment en Ligue des champions. Le dirigeant n’a pas rempli tous ces objectifs, mais continue de s’impliquer au sein de l’équipe, même s’il passe la plupart de son temps aux Etats-Unis. « Il soutient totalement tous les choix qu’on a faits, et je remercie Frank pour tout cela. Il est engagé, après chaque match il m’envoie des messages, il veut connaître mon ressenti du terrain, transmettre des messages à l’équipe » avait confié Pablo Longoria en février dernier. Pourtant, ces derniers mois, une incroyable rumeur a été lancée. Selon certains journalistes comme Thibaud Vézirian, McCourt aurait vendu l’OM à des investisseurs venus d’Arabie Saoudite. Une information démentie à de nombreuses reprises par l’homme de 68 ans. « Mon engagement vis-à-vis de l'OM, de ses salariés, de la Ville et de l'ensemble des Marseillais est total. Je resterai, avec l'ensemble de la direction de l'OM et son Président, investi pour porter ce projet jusqu'au bout. Nous le devons à l'OM et à son histoire, passée, présente et future. Je m'interroge par ailleurs sur l'origine de ces campagnes répétées de désinformation et me demande à qui profite ces manipulations » avait-il lâché sèchement en février 2021.

Vézirian confirme la vente de l'OM

Mais les sorties de Pablo Longoria et de Frank McCourt ne feront pas changer d’avis Thibaud Vézirian. Ces derniers mois, il a répété que l’OM avait été vendu. « Je confirme, l'OM est vendu, c'est une fusion acquisition. La situation est très claire, le 5 février 2021 il y a eu signature d'un acte de cession. Si je n'avais pas eu de preuves écrites, de virements sous le nez, je n'aurais pas été aussi loin » avait confié celui qui officiait sur la Chaîne L’Equipe . Alors qu’il s’apprête à sortir un livre sur cette affaire, le journaliste en a remis une couche sur sa chaîne Youtube ce dimanche. Questionné sur les avancées de ce dossier, Vézirian a campé sur ses positions. « L’OM est déjà vendu, depuis un moment, mais je n’ai pas de date à communiquer (…) C’est entériné, il n’y aura pas de machine arrière de McCourt » a-t-il lâché, précisant qu’il ne souhaitait plus évoquer ce sujet.

« Il y a quand même des trucs très louches »