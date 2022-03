Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le clan Saliba pose une grosse condition pour son avenir !

Publié le 21 mars 2022 à 18h10 par Th.B.

Alors que les dirigeants d’Arsenal prévoiraient d’incessamment sous peu s’entretenir avec William Saliba au sujet de ses désirs pour son avenir, l’entourage du défenseur prêté à l’OM aurait de grandes attentes à ce sujet. Explications.

Bien qu’il ne soit plus aussi régulier que lors de la première partie de saison sous la houlette de Jorge Sampaoli à l’OM, William Saliba a suffisamment impressionné Didier Deschamps pour que le sélectionneur de l’Équipe de France fasse appel au défenseur prêté par Arsenal à l’OM pour les matchs amicaux face à la Côte d’Ivoire et à l’Afrique du Sud lors de cette trêve internationale en remplacement de Benjamin Pavard. De quoi récompenser William Saliba pour ses performances tout le long de son prêt à l’OM dans lequel aucune option d’achat n’est incluse. D’après Goal, Arsenal serait sur le point d’initier les discussions avec Saliba et son entourage afin d’être fixé sur les intentions du jeune défenseur central.

Le clan Saliba attend avec impatience l’entrevue avec Arsenal !