Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un dossier sensible du projet McCourt déjà réglé ?

Publié le 21 mars 2022 à 20h10 par La rédaction

Libre en juin prochain, Boubacar Kamara ne négocierait même plus avec l’OM pour prolonger son contrat. Un départ semble désormais inévitable.

Dimanche soir contre l’OGC Nice, Boubacar Kamara était aligné en défense centrale, son poste de formation. Et comme d’habitude, le joueur formé à l’OM a été le patron de l’arrière-garde olympienne, contenant Andy Delort toute la rencontre. Un match XXL qui prouve encore l’importance de Boubacar Kamara à l’OM. Cependant, son avenir fait encore débat. Au début du mois de mars, Pablo Longoria expliquait que tout n’était pas encore joué dans ce dossier. « Jusqu’au bout, ce n’est pas encore fini. On continue à avoir des conversations, on a proposé différentes possibilités. Jusqu’au bout, il faut toujours avoir de l’espoir. L’investissement de Boubacar n’a jamais été en question et c’est important. Il a ce respect du club. On ne se trouve pas dans une situation confortable en tant que club formateur », analysait le président de l’OM. Pourtant, la réalité serait bien différente…

Négociations au point mort pour Kamara