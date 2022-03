Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi prend les choses en main pour le recrutement estival !

Publié le 21 mars 2022 à 20h30 par Th.B. mis à jour le 21 mars 2022 à 20h40

Entraîneur du FC Barcelone depuis le mois de novembre, Xavi Hernandez aurait joué un rôle majeur pour le recrutement de Ferran Torres et multiplierait les rendez-vous en coulisse pour boucler plusieurs opérations estivales sur lesquelles le Barça travaillerait.

En marge du prochain mercato estival, le président Joan Laporta et l’ensemble du comité de direction du FC Barcelone sembleraient déjà avoir bougé leurs pions sur certains dossiers plus ou moins chauds. Potentiellement libres de tout contrat avec Chelsea et le Milan AC, Andreas Christensen et Franck Kessié auraient témoigner d’une approche concrète du Barça pour une arrivée à la prochaine intersaison. Pour Christensen, tout aurait quasiment été convenu entre les différentes parties et il ne manquerait plus que la signature des documents du défenseur de Chelsea pour qu’il débarque en Catalogne à la prochaine intersaison. Pour ce qui est de Franck Kessié, un accord verbal aurait déjà été passé entre le président Joan Laporta, son directeur exécutif Mateu Alemany et l’entourage du milieu de terrain du Milan AC. Ces derniers jours, le journaliste Fabrizio Romano révélait qu’une discussion avec son compatriote ivoirien Yaya Touré, qui est passé par le FC Barcelone, l’aurait aidé à privilégier le Barça . D’ailleurs, Franck Kessié se serait même entretenu avec XavI Hernandez au téléphone pour être rassuré au niveau de son futur rôle au sein du club culé ainsi qu’une place de titulaire indiscutable.

Xavi est omniprésent pour le mercato du Barça !