Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça se bouscule en coulisses pour cette nouvelle cible de Xavi !

Publié le 21 mars 2022 à 19h00 par A.D.

Lié au PSV jusqu'au 30 juin 2026, Cody Gakpo figurerait sur les tablettes de Xavi. Toutefois, le coach du Barça devrait batailler avec Arsenal, le Bayern et Liverpool pour l'attaquant néerlandais de 22 ans.

Etincelant sous les couleurs du PSV, Cody Gakpo aurait séduit Xavi. A tel point que le coach du Barça serait prêt à se jeter sur le crack de 22 ans malgré les signatures de Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang cet hiver. Selon The Athletic , Xavi aurait même déjà lancé les grandes manoeuvres pour s'offrir les services de Cody Gakpo. En effet, l'ancien d'Al-Sadd aurait des discussions sérieuses pour mener à bien ce dossier. Toutefois, le FC Barcelone serait soumis à une lourde concurrence pour Cody Gakpo.

Arsenal, le Bayern et Liverpool à l'affût pour Cody Gakpo ?