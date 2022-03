Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lewandowski, Raiola… Ça s’agite en coulisse pour Haaland !

Publié le 21 mars 2022 à 20h15 par Th.B.

Peinant à se rapprocher d’un accord avec le clan Robert Lewandowski pour une prolongation de contrat, joueur figurant dans le viseur du PSG, le Bayern Munich aurait approché Mino Raiola pour se renseigner sur Erling Braut Haaland…

Comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité le 25 août dernier, le comité de direction du PSG avait déjà coché deux noms dans sa short-list. Si Kylian Mbappé venait à quitter le club pour le Real Madrid par le biais d’un transfert avant la fin du dernier mercato estival, le Paris Saint-Germain aurait lancé une offensive pour Robert Lewandowski. Si le départ de Mbappé devait se dessiner pour l’été prochain, soit au moment de l’expiration de son contrat, les décideurs du PSG tenteraient alors le coup Erling Braut Haaland, particulièrement convoité sur le marché avec notamment des intérêts du Real Madrid, de Manchester City et du FC Barcelone. Mais pas seulement.

Le Bayern Munich a tenté une manœuvre pour Haaland à cause… de Lewandowski ?